В Алжире плениками исламистов остаются семь человек

Террористы из группировки "Подписавшиеся кровью", связанной с Аль-Каидой, продолжают удерживать на газоперерабатывающем заводе на юго-востоке Алжира семь иностранных граждан. Об этом сообщило мавританское информационное агентство ANI.

По имеющейся информации, группа террористов с семью заложниками, переместились на завод накануне вечером во время военной спецоперации по освобождению пленников в районе жилого городка комплекса. Ночью террористы подорвали подступы к помещению, где они укрылись с заложниками, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что группировка предлагает обменять американских заложников на двух религиозных экстремистов, содержащихся в тюрьмах США. Согласно последним данным, в ходе операции спецназа алжирской армии были освобождены 650 заложников, среди которых более 70 иностранцев.

Газовое месторождение Ин-Аменас, захваченное боевиками 16 января, разрабатывается британским концерном BP, норвежским Statoil и алжирской компанией Sonatrach. Боевики заявили, что захватили заложников, потому что власти Алжира позволили французской авиации, направляющейся для борьбы с повстанцами в Мали, пролететь над территорией страны.

Напомним, боевики группировки "Подписавшиеся кровью" атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа на юго-востоке Алжира.



Террористы захватили от 20 до 40 иностранных граждан из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии, а также около 150 алжирцев.



Власти страны заявили, что не будут вести переговоров с террористами. В ответ боевики сообщили о готовности убить оставшихся заложников, как только начнется штурм их позиций.



Ранее в СМИ появились сообщения об освобождении 25 иностранных заложников. Во время штурма армейскими подразделениями жилого комплекса концерна Sonatrach погибли 34 иностранных заложника и 15 исламских боевиков.

фото: securitylab.ru

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