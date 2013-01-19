Власти Грузии отказались принимать самолет с телом Деда Хасана - СМИ

Вора в законе Деда Хасана хотят похоронить на грузинском кладбище Кукия, но Грузия отказывается принимать самолет с телом Аслана Усояна.

Семья Аслана Усояна обвиняет власти Грузии в том, что накануне самолет с телом убитого в Москве вора в законе не был принят тбилисским аэропортом, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на "Интерфакс".

По данным телекомпании "Рустави-2", находящиеся в Тбилиси родственники заявили, что именно правительство и лично министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили распорядился не принимать летящий из Москвы самолет с телом Деда Хасана.

Как сообщают СМИ, в Тбилиси на этот момент живут жена и дочь Усояна. Семья желала похоронить "вора в законе" на кладбище Кукия, рядом с родителями. Все остальные дети живут в России.

Между тем, в Тбилисском международном аэропорту не дают комментариев относительно распространенной информации о том, что аэропорт отказался принимать самолет, на котором должны были доставить в Грузию тело криминального авторитета.

Как заявили в Тбилисском аэропорту, эта информация конфиденциальна, так как связана со спецрейсом: "Как известно, речь идет о чартерном рейсе, мы же не выдаем информацию касательно специальных рейсов. Самолет нанят частным лицом, и аэропорт обеспечивает его конфиденциальность".

Как ранее писал Главред, 16 января на Поварской улице в Москве снайпер из винтовки ВАЛ застрелил одного из лидеров криминального мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

По информации правоохранителей, в Украине Дед Хасан поддерживал тесные связи с ворами в законе Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото: segodnya.ua

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