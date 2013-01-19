Во Франции перевернулся автобус с 20 российскими туристами, есть пострадавшие

20 российских туристов пострадали в результате ДТП на востоке Франции. Автобус, перевозивший россиян, перевернулся.
Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Agence France-Presse, утром 19 января на шоссе А43 неподалеку от города Шамбери перевернулся автобус, перевозивший россиян.
Три человека получили т
равмы спины, остальные отделались легкими повреждениями. О госпитализации туристов не сообщалось.
По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.
Представители Ростуризма в настоящее время связываются с правоохранительными органами Франции и туроператорами, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее на Житомирщине перевернулся автобус с белорусами. В результате ДТП четверо раненых. 16 января вблизи села Карвиновка Чудновского района в результате гололеда съехал с дороги и перевернулся микроавтобус. Четыре пассажира, граждане Белоруссии, получили легкие травмы и были доставлены каретой "скорой помощи" в Чудновскую центральную районную больницу.
Фото: incidents.com.ua
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