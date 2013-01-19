Убиты три главаря террористов, захвативших заложников в Алжире

Власти Алжира уничтожили троих лидеров исламистской группировки "Подписавшиеся кровью", которая захватила заложников на газовом месторождении Ин-Аменас.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мавританское информационное агентство "Аль-Ахбар".

В числе убитых главарей боевиков представитель мавританского племени текна и по крайней мере один алжирец.

Известно, что в Ин-Аменас в момент нападения террористов на нефтегазовом комплексе находилось 17 сотрудников Statoil, 12 из них – норвежцы.

Сегодня двое норвежцев, взятых в заложники в Алжире, освобождены.

Судьба шести человек остается неизвестной, сообщил глава нефтегазового концерна Statoil Хелге Лунд.

Также в МИД Румынии заявили, что "один из заложников вышел на связь с посольством Румынии в Алжире по сотовому телефону". Еще двое граждан Румынии были освобождены в ночь на субботу и сейчас находятся в безопасности под охраной алжирских военных.

Напомним, боевики связанной с "Аль-Каидой" группировки "Подписавшиеся кровью" 16 января захватили в районе нефтеперерабатывающего комплекса близ Ин-Аменаса несколько сотен алжирских и иностранных специалистов.

По последним данным, более 600 заложников, в том числе 573 алжирца и порядка 100 иностранцев, были освобождены в ходе спецоперации алжирских силовиков, которая еще продолжается. Как минимум один гражданин США числится в списке погибших иностранных заложников. Террористы продолжают удерживать в заложниках семь человек.

фото: securitylab.ru

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