Воры в законе целую ночь на кладбище прощались с Дедом Хасаном

Прощание с криминальным авторитетом Асланом Усояном, также известным как Дед Хасан, убитым в Москве, уже состоялось.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в правоохранительных органах, лидеры криминального мира простились с Усояном на Троекуровском кладбище в росийской столице в ночь с четверга на пятницу.

"Сотрудники правоохранительных органов отслеживали ситуацию с тем, чтобы не допустить возможных конфликтов во время этого мероприятия", - отметил собеседник агентства.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что прощание с Усояном, тело которого было выдано родственникам поздно вечером в минувший четверг, проходило в течение почти всей ночи на Троекуровском кладбище.

"Это обычная практика: воры в законе и криминальные авторитеты, как правило, не приходят на похороны, а прощаются со своим товарищем накануне погребения ночью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что родственники Усояна обратились к властям Грузии с просьбой разрешить провести похороны на территории страны, где убитый родился и жил некоторое время.

Однако чартерный рейс с гробом в тбилисском международном аэропорту не приняли. Родственники вора в законе утверждают, что соответствующее распоряжение отдал лично министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили.

Гроб с телом убитого в Москве Аслана Усояна вернулся в российскую столицу.

По информации СМИ, самолет с гробом прибыл из Донецка: оттуда его предполагалось переправить в родной город покойного – Тбилиси.

Дата похорон Аслана Усояна пока не определена.

Как ранее писал Главред, 16 января на Поварской улице в Москве снайпер из винтовки ВАЛ застрелил одного из лидеров криминального мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

По информации правоохранителей, в Украине Дед Хасан поддерживал тесные связи с ворами в законе Антимосом (настоящее имя Антимос Кухилава), Лерой Сумским (Сергей Лысенко) и грузинским вором в законе Рамазом Кутаисским (Рамаз Цикоридзе).

фото: segodnya.ua

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