Тело деда Хасана ждали в Донецке, а похоронят его в Москве - СМИ

В Тбилиси в доме российского вора в законе Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан, где ожидали гроб с его телом, 19 января с утра идет панихида по убитому криминальному авторитету, пишет liga.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сообщению ТСН, тело Деда Хасана планировали привезти в Донецк. По данным источников издания, самолет одной из украинских авиакомпаний вылетел в московский аэропорт Внуково, чтобы доставить тело, при этом в аэропорту были замечены представители спецслужб.

В то же время, по последней информации, которую приводит ТСН, рейс по неизвестным причинам был отменен, и самолет вернулся в Донецк. По данным издания, тело должны были доставить в Украину для того, чтобы с погибшим могли попрощаться влиятельные представители криминального мира, которые не могли вылететь в Россию или Грузию.

Вместе с тем, по данным "Интерфакса", гроб с телом Усояна был доставлен в Донецк. Оттуда его планировали перевезти в Тбилиси, но вернули в Москву из-за отказа грузинских властей дать разрешение на похороны. Дед Хасан родился в Грузии, таким образом, он не будет похоронен на родине.

"Сегодня гроб с телом Усояна вернулся в Москву" , - сказал источник.

Как сообщил духовный лидер местных езидов Шехбавк Титал, супруга Усояна, которая живет в Тбилиси вместе с дочерью, обратились к грузинским властям за разрешением похоронить его на территории Грузии, где он родился, однако получила отказ.

По его словам, родственники и близкие Усояна хотели, чтобы он был похоронен в Тбилиси на Кукийском кладбище, где покоятся его родители и брат. "Нехорошо получилось. Наверное, похоронят в Москве", - сказал Титал, отметив, что супруга и дочь Усояна уже отправились в столицу РФ.

Дед Хасан, скорее всего, будет похоронен в понедельник. По данным источника, его похоронят на Даниловском кладбище в Москве.

Напомним, 75-летний Усоян (Дед Хасан) был убит в центре Москвы возле ресторана "Старый фаэтон". Его застрелил профессиональный снайпер, который поразил цель примерно с расстояния 100-120 метров. Преступник использовал бесшумный автомат "Вал". При нападении была серьезно ранена 30-летняя женщина.

фото: 1tv.ru

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