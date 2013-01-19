Полиция разогнала воровскую "сходку" в Баку

Полиция Азербайджана задержала 11 криминальных "авторитетов" на воровской "сходке" в Баку.

Об этом сообщает МВД республики, пишет lenta.ru.

По данным ведомства, накануне в МВД поступила оперативная информация о планирующейся встрече уголовников в одном из кафе в Хатаинском районе азербайджанской столицы - ранее судимые преступники намеревались обсудить раздел сфер влияния.

Сотрудники министерства приняли решение о проведении спецоперации, в ходе которой были задержаны 11 человек. Сообщается, что при задержании уголовники оказали сопротивление сотрудникам полиции. Есть ли пострадавшие в результате операции, неизвестно.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, в центре Москвы убит криминальный авторитет Дед Хасан. Похороны криминального авторитета состоятся в понедельник, 21 января, в Москве.

фото: kavkaz-uzel.ru

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