В ходе финального штурма в Алжире освобождены 16 иностранных заложников

В Алжире спецназ осуществил "финальный штурм" позиций боевиков, удерживавших заложников на газовом месторождении на востоке страны. Агентство APS утверждает, что в ходе операции освобождены 16 заложников, семеро погибли, убиты 11 боевиков из группировки "Подписавшиеся кровью", которая взяла на себя ответственность за этот теракт.

Среди погибших пленников - двое американцев, трое бельгицев, британец и японец.

Как передает алжирский телеканал "Ан-Нахар", они были казнены боевиками, пишет ИТАР-ТАСС.

В ближайшее время власти Алжира намерены выступить с пресс-конференцией, на которой, как ожидается, будут, наконец, обнародованы точные данные погибших и спасенных заложников, а также подробности спецоперации, которая затянулась больше, чем на сутки.

Как сообщает издание, силовые структуры республики предприняли сегодня решающий штурм газового комплекса в Ин Аменас (регион Тигентурин, восточная провинция Иллизи), где боевики продолжали удерживать заложников. Военные не исключают, что заложники были казнены террористами.

В настоящий момент точной информации о численности в целом жертв нападения боевиков нет. Согласно предварительным и неофициальным оценкам, погибли до 27 иностранных и алжирских заложников.

Напомним, боевики группировки "Подписавшиеся кровью" атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа на юго-востоке Алжира.



Террористы захватили от 20 до 41 иностранных граждан из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии, а также около 150 алжирцев.



Власти страны заявили, что не будут вести переговоров с террористами. В ответ боевики сообщили о готовности убить оставшихся заложников, как только начнется штурм их позиций.



Ранее в СМИ появились сообщения об освобождении 25 иностранных заложников. Во время штурма армейскими подразделениями жилого комплекса концерна Sonatrach погибли 34 иностранных заложника и 15 исламских боевиков.

фото: EPA / UPG

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