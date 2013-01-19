Сторонники Пиночета требуют арестовать Рауля Кастро

19 января 2013, 21:33

Против кубинского лидера Рауля Кастро сторонники чилийского диктатора Аугусто Пиночета подали судебный иск, обвинив его в финансировании и поставках оружия группировкам, боровшимся против чилийского режима в 80-е годы.

Об этом сообщили латиноамериканские СМИ, пишут РИА Новости. 

Подавшие иск просят суд об аресте и начале судебного процесса против кубинского лидера, который, как ожидается, должен будет прибыть в Чили 25-26 января на саммит стран Латинской Америки и Европейского союза.

Исковое заявление было подано в Апелляционный суд Сантьяго от имени объединения "Корпорация 11 сентября". По словам его руководителя полковника Хуана Гонсалеса, объединение обвиняет кубинского лидера в том, что тот был "вдохновителем и подстрекателем" повстанцев, пытавшихся свергнуть режим Пиночета, а также стоял за поставками им оружия и предоставлял им финансовые средства.

"История показала, что братья Кастро (Рауль и Фидель) финансировали ультралевых с тем, чтобы отстранить от власти военных, которых возглавлял генерал Пиночет", - сказал он.

Одним из основных эпизодов, на основе которых построен поданный в чилийский суд иск, является обнаружение многотонного груза вооружений в 1985-1986 годах, принадлежащих "Патриотическому фронту имени Мануэля Родригеса" — леворадикальной чилийской организации, боровшейся с диктатурой, созданной изначально как вооруженное крыло Чилийской компартии, а затем отделившейся от нее. Организация стояла за двумя покушениями на Пиночета, наиболее известное из которых произошло 7 сентября 1986 года под Сантьяго, когда в результате нападения на кортеж диктатора погибли пять его охранников, еще 12 были ранены. Сам Пиночет практически не пострадал.

Как сообщают СМИ, это уже не первая попытка сторонников Пиночета подать иск против кубинских руководителей. В 90-х годах они пытались подать аналогичный иск против кубинского лидера Фиделя Кастро, однако тогда суды отказали в его принятии. В январе этого года, когда сторонники Пиночета вновь заявили о намерении подать иск, официальные власти Чили дистанцировались от их позиции. Министр иностранных дел Чили Альфредо Морено тогда заявил, что намерение подать иск против Рауля Кастро "отражает мнение партий или парламентариев, но не правительства" страны. По его словам, Куба имеет особое право на участие в предстоящем 25-26 января в Сантьяго саммите, поскольку в рамках этой встречи Гаване будет передано председательство в Содружестве латиноамериканских и карибских государств (Celac).

Напомним, Аугусто Пиночет был президентом Чили с 73-го по 90-й годы

фото:frontpagemag.com

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