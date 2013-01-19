Япония обвиняет Китай во вторжении в свои воды

19 января 2013, 21:58

  Япония обвинила Китай во вторжении в свои территориальные воды после того, как три судна, принадлежащих Китаю, провели несколько часов возле спорных остров Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Японские сторожевики призвали китайские корабли покинуть зону вокруг островов, однако эти требования были проигнорированы, пишет ВВС.

Корабли КНР неоднократно входили в прибрежные воды у Это происходило уже после того, как спор об их суверенитете вновь разгорелся в прошлом году.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США выступают против любых односторонних действий, подрывающих японское правление на островах.

Китайское информагентство назвало это заявление нарушением нейтралитета США в этом споре.

Как сообщалось ранее, необитаемые острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйтай) стали объектом спора Японии и Китая после того, как на их шельфе были найдены богатые залежи углеводородов. Обе страны доказывают свое право на эту территорию, апеллируя к различным международным договорам.

Япония 11 сентября официально объявила о намерении выкупить три из пяти спорных остовов у японской семьи, которой они принадлежат. За три острова из бюджета страны, как объявили представители правительства, будет выплачено 2,05 миллиарда иен (26 миллионов долларов США). По данным японской телекомпании NHK, сделка по покупке островов будет закрыта в течение ближайших часов. Официально власти Японии эту информацию пока не комментируют.

Китай в течении 2012 года активно демонстрирует свои претензии на спорные острова, которые называет "исконно китайской территорией". В июле китайские военные корабли вошли в акваторию Сенкаку, в связи с чем МИД Японии выразил КНР протест. Япония тогда временно отозвала своего посла из Пекина для консультаций. В середине августа группа из 14 китайских активистов высадилась на один из островов, после чего была задержана японскими властями. Это привело к массовым антияпонским выступлениям в Китае.

Кроме Японии и Китая о своих претензиях на Сенкаку заявил Тайвань, однако эта страна, которую КНР официально не признает, никаких активных действий для обеспечения своих прав пока не предпринимает.

Фото: cnmilitary.info

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