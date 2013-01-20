Обама пообещал Алжиру "любую помощь" против террористов

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Соединенные Штаты "самым решительным образом осуждают действия террористов" в Алжире и готовы оказать этой стране любую необходимую помощь после нападения на газовый комплекс Ин-Аменас, где от рук террористов погибли более 20 заложников, в том числе иностранных граждан.

Об этом президент США Барак Обама заявил 19 января в связи с проведением алжирскими спецслужбами контртеррористической операции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он сообщил, что в предстоящие дни американская администрация продолжит "тесные контакты с правительством Алжира, чтобы лучше понять, что там произошло и что необходимо сделать в целях предотвращения подобных трагедий в будущем".

"Соединенные Штаты в самых решительных выражениях осуждают действия" террористов в Алжире, заявил Обама. Он добавил, что США с самого начала поддерживали тесные связи с властями этой страны и готовы оказать им "любую необходимую помощь".

"Мы также продолжим тесное сотрудничество со всеми нашими партнерами в борьбе с терроризмом в этом регионе, где погибло уже слишком много невинных людей", - отметил президент США. "Это нападение служит еще одним напоминанием о той опасности, которую представляют "Аль-Каида" и другие вооруженные экстремистские группировки на севере Африки", - подчеркнул Обама.

Как ранее писал Главред, 19 января в Алжире спецназ осуществил "финальный штурм" позиций боевиков, удерживавших заложников на газовом месторождении на востоке страны. В ходе операции освобождены 16 заложников, семеро погибли, убиты 11 боевиков из группировки "Подписавшиеся кровью", которая взяла на себя ответственность за этот теракт.

Среди погибших пленников – двое американцев, трое бельгицев, британец и японец.

фото: EPA / UPG, видео: euronewsukr

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