Журналистов вытолкали с похорон Деда Хасана, могут разобраться "по понятиям"

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Охрана Хованского кладбища, где 20 января должен быть похоронен криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан) не пускает журналистов, собравшихся для освещения похорон, на территорию кладбища, предупреждая, что там могут разобраться "по понятиям".

Представитель частной охранной фирмы, охраняющей территорию кладбища, попросил журналистов не заходить на территорию кладбища и тем более не пытаться попасть к тому участку, где планируются похороны Усояна, сообщает Русская служба новостей.

К традиционному предупреждению о том, что съемки запрещены "без разрешения родственников усопшего" добавилось и еще одно. Охранник подчеркнул, что запрет связан и с вопросом безопасности самой прессы.

"Люди, приехавшие на похороны этого человека, если им помешают посторонние, не пойдут потом жаловаться в полицию, а могут наказать сами в соответствии с понятиями, принятыми в этой среде", – сказал охранник.

По его словам, было пресечено несколько попыток проникновения посторонних к месту захоронения, при этом один из родственников Деда Хасана чуть не подрался с молодыми людьми, пытавшимися делать вид, что они просто прогуливаются.

В то же время, официальных подтверждений, что сейчас на Хованском кладбище хоронят Аслана Усояна, до сих пор не поступало. Одни источники сообщали о месте похорон, другие – о том, что в Москву летят родственники Усояна.

По данным СМИ, утром 20 января у въезда на центральное Хованское кладбище собралось более десятка съемочных групп различных телекомпаний, а также представителей радиостанций и пишущих изданий, а гроб с телом Усояна доставят ко входу на калдбище около 14:00 мск (12:00 по Киеву).

Обстановка около кладбища спокойная, контрольный экипаж ГИБДД дежурит в районе поворота с Калужского шоссе в сторону кладбища, еще несколько сотрудников дежурит в автомобиле у въезда на кладбище.

Как ранее писал Главред, считавшийся самым влиятельным в России вором в законе выходец из Грузии Усоян был ранен киллером 16 января в центре Москвы, позднее он скончался в больнице. Усояна застрелили из АС "Вал" на выходе из ресторана "Каретный двор" на Поварской улице. При этом также была ранена оказавшаяся рядом Бикчурина: у нее тяжелое ранение позвоночника "с полным перерыванием спинного мозга, а также большая кровопотеря".

Гражданская панихида по Усояну прошла в ночь на 18 января на Троекуровском кладбище Москвы. Сообщалось, что лидеры криминального мира попрощались с убитым под бдительным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Обошлось без инцидентов. После этого гроб с телом пробовали вывезти в Тбилиси, чтобы похоронить Усояна на родине, но делегацию в Грузию не пустили. Родственники авторитета утверждают, что сделано это было по личному указанию главы МВД страны.

фото: poklon.ru

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