Алжирские террористы рассказали, зачем брали заложников

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В Алжире подвели итоги длительной операции по освобождению заложников, захваченных группировкой "Подписавшиеся кровью" в газовом комплексе Ин-Аменас на юго-востоке страны.

По данным алжирских властей, в результате штурма были освобождены 685 граждан Алжира и 107 иностранных специалистов. По меньшей мере, 23 алжирских и иностранных заложника погибли. Кроме того, нейтрализованы все члены террористической группировки - 32 экстремиста. Двое террористов выжили при штурме, они рассказали о составе банды и целях акции, сообщает РИА Новости.

По их словам, главной целью был захват как можно большего числа иностранцев и их переправка на территорию Мали для последующего использования в переговорах о прекращении военной международной операции против исламистов в этой стране.

В группировку, осуществившую захват, входили выходцы из Туниса, Египта, Мали, Алжира, Канады, Нигера и Мавритании. Банда прошла боевую подготовку в Нигере. Руководил подготовкой группировки в Нигере и ее действиями Мохтар Бельмохтар.

Банда прошла боевую подготовку в Нигере, а на территорию Алжира проникла через Ливию.

Террористы получили в распоряжение три внедорожника, в одном из которых находилось оружие (минометы, ракеты, крупнокалиберные пулеметы, штурмовые винтовки, автоматы Калашникова, ручные гранаты), а также современные средства слежения, приборы ночного видения, взрывчатка, военная форма разных стран. Боевики были обучены минированию и изготовлению "поясов смертников". Они проникли в Алжир с территории Нигера через Ливию.

На сегодняшний день, по меньшей мере, пять британцев, пять норвежцев и 10 японцев считаются пропавшими без вести. Не исключено, что они были убиты. По крайней мере, глава правительства Британии Дэвид Камерон призвал страну "готовиться к худшему", как и японский премьер Синдзо Абэ.

Как ранее писал Главред, 16 января исламистские боевики захватили группу алжирских и иностранных заложников на газовом месторождении близ города Ин-Аменас. Алжирская армия накануне провела последнюю операцию по их освобождению. В результате проведенной операции все 32 террориста были уничтожены. По меньшей мере, 23 заложника были убиты. Алжирское государственное агентство АПС ранее сообщило, что военные освободили из захваченного террористами комплекса 685 алжирцев и 132 граждан других государств.

фото: EPA / UPG

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