Деда Хасана похоронили в Москве

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Криминального авторитета Деда Хасана похоронили на Хованском кладбище в Москве, которое родственники Усояна выбрали из числа предложенных столичными властями, после того, как Грузия отказалась принять тело криминального авторитета для захоронения на родине.

Провожавшие его в последний путь разъезжаются, сообщает "Эхо Москвы.

Среди людей, пришедших на похороны, было много молодых людей крепкого телосложения. Многие из них выходцы с Кавказа. Некоторые, проходя мимо телекамер, прятали лица за поднятыми воротниками.

Как ранее писал Главред, охрана Хованского кладбища не пускала журналистов, собравшихся для освещения похорон, на территорию кладбища, предупреждая, что там могут разобраться "по понятиям".



Представитель частной охранной фирмы, охраняющей территорию кладбища, попросил журналистов не заходить на территорию кладбища и тем более не пытаться попасть к тому участку, где планируются похороны Усояна.



К традиционному предупреждению о том, что съемки запрещены "без разрешения родственников усопшего" добавилось и еще одно. Охранник подчеркнул, что запрет связан и с вопросом безопасности самой прессы.



"Люди, приехавшие на похороны этого человека, если им помешают посторонние, не пойдут потом жаловаться в полицию, а могут наказать сами в соответствии с понятиями, принятыми в этой среде", – сказал охранник.

Напомним, считавшийся самым влиятельным в России вором в законе выходец из Грузии Усоян был ранен киллером 16 января в центре Москвы, позднее он скончался в больнице. Усояна застрелили из АС "Вал" на выходе из ресторана "Каретный двор" на Поварской улице. При этом также была ранена оказавшаяся рядом Бикчурина: у нее тяжелое ранение позвоночника "с полным перерыванием спинного мозга, а также большая кровопотеря".



Гражданская панихида по Усояну прошла в ночь на 18 января на Троекуровском кладбище Москвы. Сообщалось, что лидеры криминального мира попрощались с убитым под бдительным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Обошлось без инцидентов. После этого гроб с телом пробовали вывезти в Тбилиси, чтобы похоронить Усояна на родине, но делегацию в Грузию не пустили. Родственники авторитета утверждают, что сделано это было по личному указанию главы МВД страны.

фото: 1tv.ru

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