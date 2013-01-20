Европа завалена снегом: в аэропортах отменяют сотни рейсов

Европейская транспортная система продолжает тщетно бороться с последствиями снегопадов. В крупнейших аэропортах Великобритании, Франции и Германии отменены сотни рейсов – вся доступная техника не справляется с расчисткой взлетно-посадочных полос.

Затруднено движение и на автомагистралях, сообщает ИТАР-ТАСС.

Во Франции снегопады продолжаются вторые сутки. Повышенный - "оранжевый" - уровень метеорологической тревоги в связи с неблагоприятной погодной обстановкой введен на территории более половины департаментов республики. По решению Главного управления гражданской авиации отменено до 40% рейсов.

Крупнейший аэропорт Европы – лондонский Хитроу 20 января отменяет каждый пятый рейс из-за сохраняющейся в британской столице тяжелой погодной ситуации. Число обслуживаемых рейсов в течение дня будет сокращено на 20% из-за скопившегося на взлетных полосах снега. Задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника, но ее возможностей недостаточно. За минувшие два дня из-за тяжелой погодной ситуации в Хитроу были отменены более 500 авиарейсов. Множество вылетов было задержано, а некоторым пассажирам пришлось провести в залах ожидания аэропорта до семи часов.

В крупнейшем в Германии международном аэропорту Франкфурта-на-Майне 20 января отменили около 130 авиарейсов. В аэропорту царит напряженная обстановка, отправление самолетов задерживается, поскольку все машины перед взлетом должны пройти обязательную процедуру устранения обледенения. Пассажирам, рейсы которых отменены, предлагается добраться до места назначения на поездах.

А в Польше города уже третьи сутки страдают от сильных снегопадов.

Как ранее писал Главред, в Украине в начале следующей недели циклоны, которые перемещаются из Средиземноморья, принесет снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, гололед и морозы.

Со середины и до конца недели будет преобладать область повышенного давления. В начале недели будет теплая погода, но со снегопадами, на юге - дожди. В середине и в конце недели существенно похолодает и осадки прекратятся

фото: EPA / UPG

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