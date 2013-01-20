Мать президента Асада сбежала из Сирии

Мать президента Сирии Башара Асада - Аниса Махлуф - на этой неделе покинула страну и сейчас находится в Дубае.

Об этом со ссылкой на сирийских эмигрантов в ОАЭ сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые арабские издания сообщали об отъезде матери Асада в ОАЭ, однако эта информация не подтверждалась другими источниками.

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По информации агентства, Маклух поселилась в Дубае рядом со своей дочерью Бушрой — единственной сестрой Асада, которая прибыла в ОАЭ примерно десять дней назад. Супруг Бушры Асеф Шаукат занимал должность заместителя начальника штаба и был убит во время теракта в Дамаске в июле 2012 года.

"Отъезд Махлуф является еще одним признаком, что Асад теряет поддержку даже в его семье", — цитирует агентство слова Аймана Абдель Нура — главы новосформированного движения Сирийские христиане за демократию и главного редактора оппозиционного информационного сайта all4syria.com.

Напомним, что конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным представителей ООН, десятки тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад Асад перебрался на российский военный корабль, где его охраняют сотрудники российских спецслужб. Президента Сирии сопровождают члены его семьи и ближайшие соратники.

В случае, если Асаду нужно посетить Сирию, он использует вертолет, однако судно он покидает лишь в случае крайней необходимости.

фото: EPA/UPG

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