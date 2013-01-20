Обама принял присягу президента в кругу семьи

{5-}В воскресенье, 20 января избранный президент США Барак Обама во второй раз в своей жизни принял президентскую присягу: частная церемония прошла в Белом доме около полудня (19.00 по Киеву).

Церемония инаугурации прошла в Голубой комнате Белого дома. Клятву президента принял глава Верховного суда страны Джон Робертс. После того, как Обама поклялся на Библии – первыми, кто поздравил его, стали первая леди США - Мишель Обама, а также две их дочери - Саша и Малия, сообщает EPA.

Кроме членов семьи главы государства, на церемонии присутствовали немногосисленные сотрудники администрации и вице-президент США Джозеф Байден, который уже принял присягу.

Перед церемонией Обама возложил венки к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а вечером глава государства и вице-президент выступят с речами на инаугурационном приеме.

Напомним, что все основные официальные инаугурационные мероприятия пройдут в понедельник, 21 января. Это связано с тем, что 20 января — день, когда в соответствии с конституцией, президент должен принять присягу — выпал на воскресенье, а по воскресеньям инаугурационные церемонии не проводятся, поскольку в этот день закрыты суды и другие официальные учреждения. Именно из-за этих обстоятельств Обаме придется принять присягу дважды.

Город Вашингтон к инаугурации не особенно изменился: украшено, в основном, только здание конгресса, которое и станет местом действия в понедельник. О предстоящем событии напоминают лишь многолюдные улицы, трибуны возле Белого дома и у Капитолия, а также десятки торговцев значками с изображениями Обамы.

фото: EPA/UPG

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