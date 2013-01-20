Новая бойня в США: подросток застрелил 5 человек

В ночь на воскресенье, 20 января, в США произошла новая бойня. В штате Нью-Мексико подросток расстрелял пять человек, трое из которых дети.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

В результате стрельбы, открытой 15-летним подростком, убиты мужчина и женщина, а также две девочки и мальчик в одном из домов города Альбукерке недалеко от границы США и Мексики. Представитель шерифа заявил, что стрелявший задержан.

Имена подростка и погибших не сообщаются, также пока не ясно, состоял ли стрелявший в родстве с убитыми.

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Это не первый за последнее время случай стрельбы в США.

Ранее "Главред" сообщал, что большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия. В будущий вторник комиссия под руководством вице-президента США Джозефа Байдена представит президенту Бараку Обаме перечень возможных мер по ужесточению контроля за обращением огнестрельного оружия.

Фото: wek.com.ua

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