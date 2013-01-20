Художник рассказал о "сердечной недостаточности" Путина и смерти Магнитского

{1-}Известный художник-мультипликатор, создатель "Ежика в тумане" Юрий Норштейн предположил, что причиной смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского могла стать "сердечная недостаточность" президента России Владимира Путина.

Выступая на церемонии награждения лауреатов премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея" Норштейн прокомментировал одно из предыдущих выступлений - доктора Леонида Рошаля, который констатировал, что России не хватает 120 тысяч врачей, пишет Лента.ру.

"Я это сразу связал в голове монтажно с тем, когда Путин сказал: 'Магнитский умер от сердечной недостаточности', - продолжил Норштейн. - Я думаю, что Магнитский умер от 'сердечной недостаточности' - и Путина и начальника тюрьмы..."

Речь мультипликатора была прервана овацией и криками "браво". Слова Норштейна про Путина были затем вырезаны из трансляции Первого канала.

Ранее "Главред" сообщал, что принятый 6 декабря 2012 года американскими законодателями "акт Магнитского" вводит санкции против ряда российских официальных лиц в связи с гибелью в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital.

14 декабря, президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского". Принятие документа было резко отрицательно встречено представителями российского МИД. А в администрации президента его назвали "крайне недружественным шагом".

Россия готовит симметричный ответ на "закон Магнитского", который депутаты решили окрестить "законом Димы Яковлева" - в память о погибшем в США приемном ребенке из России. Спикер Госдума РФ Сергей Нарышкин 13 декабря пообещал, что депутаты примут ответный закон еще до конца года, и он может вступить в силу с 1 января 2013 года.

В пятницу, 21 декабря, Госдума в ответ на американский закон о "списке Магнитского" приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации", которым, среди прочего, запрещается усыновление российских детей гражданами США.

фото, видео: art-parking.info, youtube.com

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