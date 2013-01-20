СМИ: Стросс-Кан заплатил горничной 1,5 миллиона

Бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан выплатил горничной Нафиссату Диалло компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов, сообщает французская газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на неназванные источники, близкие к Стросс-Кану.

По данным газеты, именно о такой сумме говорилось в соглашении, согласно которому Диалло отказывалась от гражданского иска против Стросс-Кана. При этом около 30% от стоимости компенсации Диалло выплатит своим адвокатам, пишет Lenta.ru.

Напомним, Стросс-Кан и Диалло заключили в декабре прошлого года мировое соглашение, условия которого не были обнародованы, однако в конце ноября сообщалось, что речь шла о 6 миллионах долларов. Адвокаты эту информацию не подтвердили.

Доминик Стросс-Кан вынужден был покинуть пост главы МВФ в мае 2011 года из-за сексуального скандала. Тогда горничная отеля в Нью-Йорке обвинила его в изнасиловании. Следователи нашли в ее показаниях несостыковки, и в итоге уголовное преследование Стросс-Кана было прекращено. Вслед за горничной другие женщины обвинили политика в изнасиловании, но ни одно из обвинений доказано не было.

Фото 1tv.ru

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