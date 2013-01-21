Австрийцы решили не отказываться от обязательной службы в армии

В Австрии состоялся референдум на котором решался вопрос перехода на профессиональную армию. Большинство австрийских избирателей проголосовали 20 января за сохранение всеобщей воинской повинности в стране. Об этом скаазано в предварительных результатах референдума. Окончательные результаты, как ожидается, будет известны 21 января.

Референдум был призван решить, сохранять ли действующую на данный момент систему всеобщей воинской повинности или перейти на профессиональную армию. За обязательную службу высказались 59,8 процента участников референдума при явке 50 процентов. При этом из девяти австрийских земель профессиональную армию поддержала только Вена, пишет Лента.ру.

По мнению сторонников действующей системы, профессиональная армия обойдется стране слишком дорого при общей тенденции на сокращение расходов в Еврозоне. Кроме того, они выразили сомнение в том, что в стране найдется достаточное количество добровольцев для сохранения армии в прежнем размере. Их оппоненты, в свою очередь, считают, что введение профессиональной армии повысит качества вооруженных сил благодаря лучшей подготовке и большей мотивации военнослужащих.

Австрия является одной из немногих европейских стран (наряду с Данией, Грецией, Норвегией, Финляндией и Швейцарией), где сохранилась обязательная служба по призыву. Военнообязанными являются мужчины, достигшие 18 лет и признанные годными по состоянию здоровья. Женщинам разрешено служить на добровольной основе.

Срок службы в австрийской армии составляет шесть месяцев. В год в стране призывают около 22 тысяч человек. Кроме того, австрийское законодательство предоставляет возможность альтернативной службы, которая продолжается в течение девяти месяцев и заключается в работе в больницах или в помощи пожилым людям. По данным агентства, такой вариант выбирают около 14 тысяч человек в год.

На данный момент австрийская армия насчитывает около 55 тысяч военнослужащих, причем на ее содержание расходуется около двух миллиардов евро в год, или 0,6 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей среди европейских стран.

Напомним, Министр обороны Украины Павел Лебедев пообещал создать современную профессиональную армию. По его словам, работа по полному переходу Вооруженных Сил Украины на комплектование по контрактному принципу продолжается.

Фото newsfiber.com

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