В Алжире задержаны террористы, захватившие заложников

Пятеро террористов, участвовавших в захвате заложников на юге Алжира были задержаны местными войсками.

Кроме того, по данным алжирской газеты Ан-Нахар, ведутся поиски еще троих бандитов. Также сообщается, что террористическая группировка состояла из одиннадцати тунисцев, семерых египтян и пятерых малийцев, а также трех граждан Алжира и выходцев из Канады, Нигера, Мавритании, пишет РИА Новости.

Лидером боевиков в Нигере был известный алжирским властям контрабандист и главарь террористической группировки Мохтар Бельмохтар, находящийся на данный момент на севере Мали.

В распоряжении террористов оказались три внедорожника, большое количество взрывчатки, современные средства слежения, приборы ночного видения и военная форма разных стран. Боевики были обучены минированию и изготовлению "поясов смертников".



Главной целью террористов был захват как можно большего числа иностранцев и их переправка на территорию Мали для последующего использования в переговорах о прекращении антиисламистской операции в стране.



Напомним, в Алжире подвели итоги длительной операции по освобождению заложников, захваченных группировкой "Подписавшиеся кровью" в газовом комплексе Ин-Аменас на юго-востоке страны.

По данным алжирских властей, в результате штурма были освобождены 685 граждан Алжира и 107 иностранных специалистов. По меньшей мере, 23 алжирских и иностранных заложника погибли.

Как сообщалось, в среду, 16 января, около 20 террористов на трех джипах напали на иностранных и алжирских специалистов, работавших на месторождении в пустыне в районе города Ин-Аменас в 100 километрах от границы с Ливией.

фото: securitylab.ru

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