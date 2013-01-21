Байден вступил в должность вице-президента США

{1-}Вице-президент США Джозеф Байден сегодня во второй раз принял присягу, вступая в должность заместителя главы американской администрации. Церемония состоялась в его резиденции в Вашингтоне.

Байдена привела к присяге судья Верховного суда США Соня Сотомайор. В 08:21 утра по местному времени (15:21 Киев) вице-президент поклялся на Библии, которая хранится в его семье, пишет ИТАР-ТАСС.

Сотомайор спросила Байдена, готов ли он присягнуть, и после положительного ответа попросила его положить руку на Священное Писание и повторять за ней слова клятвы.

На церемонии присутствовали около 120 гостей - семья Байдена, а также некоторые члены правительства, в том числе министры юстиции и внутренних дел Эрик Холдер и Кен Салазар, а также некоторые представители демократической фракции в американском Конгрессе.

Сотомайор стала первой латиноамериканской и всего лишь четвертой женщиной в истории США, удостоенной чести принимать присягу у президента или вице-президента страны. Байден лично сделал свой выбор, отметив, "ее приверженность правосудию для всех американцев".

Президент США Барак Обама принял присягу через несколько часов - в районе полудня по местному времени (19:00 Киев) в Голубой комнате Белого дома. Привел его к присяге глава Верховного суда США Джон Робертс, а на церемонии присутствовали только члены семьи главы государства, ближайшие помощники и небольшая группа журналистов.

Фото politicalruminations.com

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