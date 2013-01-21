Прокурор не уверен, что Грузия отказалась от тела Деда Хасана

Главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили заявил, что ему ничего не известно о том, что грузинские власти отказали родственникам убитого в Москве криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан, желавшим похоронить его в Грузии.

"Я не владею подобной информацией. Я думаю, что эта информация не должна соответствовать действительности, так как скончавшийся должен быть похоронен, это закон природы и "вор в законе" тут не причем, было бы желание родственников", — заявил Кбилашвили в прямом эфире телекомпании "Рустави 2" в воскресенье, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Грузии ведется борьба с "ворами в законе", однако это не может иметь никакого отношения к вопросам погребения.

Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской, позднее он скончался в больнице. Незадолго до убийства Деда Хасана двое мужчин славянской внешности, лет 30-ти, подыскивали место для будущей засады. Для стрельбы убийцы выбрали дом, расположенный напротив ресторана "Старый фаэтон".

Источник в правоохранительных органах столицы говорил, что останки погибшего предположительно отправят в Грузию на его родину.

Позже в некоторых СМИ появилась информация, что аэропорт Тбилиси, якобы, отказался принимать самолет с телом Усояна. В воскресенье криминальный авторитет был похоронен на Хованском кладбище.

фото: segodnya.ua