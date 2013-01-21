ЕС и США проиграют войну исламскому миру - философ

{1-}Если Евросоюз и американцы попытаются навязать исламскому миру войну на многих фронтах — наверняка проиграют.



Возможность для победы отсутствует по причине финансового кризиса, а также потому, что общественное мнение уже не готово поддерживать своих правителей в этих авантюрах, пишет в своем блоге философ и политолог Гейдар Джемаль, сообщает Росбалт.



По его мнению, в настоящее время происходит расширенная конфронтация политического Ислама с Западом.



"Запад попытался использовать политический Ислам для свержения Каддафи и Асада. Однако совпадение их интересов оказалось временным и иллюзорным. Президент Франции на словах поддерживает вооруженную оппозицию в Сирии, но объявляет войну аналогичным силам в Мали. Его действия абсолютно нарушают права малийского народа, поскольку президент этой страны был избран нелегитимно. Его незаконное пребывание на посту поддержано Западом исключительно с прагматическими, корыстными целями", — считает Джемаль.



Он полагает, это свидетельствует о том, что страны Запада пытаются выступать манипуляторами и арбитрами по обе стороны баррикады.



"Такая манипулятивность обречена. У Запада и США отсутствуют ресурсы, имевшиеся у Буша в первом году тысячелетия и в третьем году, когда он напал на Афганистан и Ирак, обманув мировое сообщество. Он знал, что пуштуны не имеют никакого отношения к обрушению башен на Манхэттене, знал, что у Саддама Хусейна отсутствует оружие массового поражения. Однако тогда мир молчал, и американцы творили, что хотели", — пишет философ.



По его словам, если малийские исламисты убьют заложников, НАТО традиционно устроит бомбардировки. Жертвами станут, как всегда, преимущественно мирные жители, считает Джемаль.

Напомним, Франция вторглась в Мали после захвата исламистами города Кона, который открывает дорогу к Бамако.

Свою поддержку малийскому правительству обещали также Нигерия (190 военных должны прибыть позднее 16 января), Бенин, Сенегал, Гана, Нигер, Буркина-Фасо, Того и другие страны.

Северная часть Мали находится под контролем исламистов из группировки "Ансар-ад-Дин", которую западные СМИ обвиняют в связях с "Аль-Каедой", с весны 2012 года. В декабре того же года Собвез ООН согласился ввести в страну миротворческие силы, при этом их прибытие было намечено на весну 2013 года.

Фото news.bigmir.net

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