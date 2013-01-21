На инаугурацию Обамы прилетит марсоход "Кьюриосити"

21 января 2013, 06:52

NASA выведет двойника марсохода "Curiosity" на торжественный парад, который состоится в понедельник по случаю инаугурации президента США.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Пасадине, "в Вашингтон направлена полноразмерная копия "Curiosity", он примет участие в параде по случаю инаугурации президента".

"Аппарат будут сопровождать ученые и ведущие инженеры Лаборатории, в числе которых Ричард Кук, Боб Фирдоуси, Дженнифер Троспер и Ашвин Васавада", - добавил представитель ЛРД. Журналисты уже успели в шутку прозвать копию марсохода "Мисс Кьюриосити".

"Curiosity" был доставлен на Красную планету 6 августа 2012 года для исследования кратера Гейла, на которое отведено 687 земных дней. Марсоход достигает 2,8 метра в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого из аппаратов NASA, которые ранее спускались на поверхность Красной планеты.

У "Curiosity" три пары колес диаметром 50 см, каждое из них приводится в движение собственной силовой установкой. Передняя и задняя подвески марсохода снабжены специальными поворотными механизмами. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой 75 см и делать разворот на 360 градусов на месте.

Проект обошелся NASA в 2,5 млрд долларов.

Кроме того, в праздничном параде примут участие действующие и бывшие астронавты NASA, публике также представят копию многоцелевой капсулы "Орион".

"Орион" - это многоцелевой капсульный многоразовый (основная часть аппарата) пилотируемый космический корабль США, разрабатываемый с середины 2000-х годов по программе "Созвездие". Ее целью было "возвращение" американцев на Луну, а "Орион" планируется использовать для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию, для полетов к Луне, а позднее и к Марсу.

Вес капсулы составляет 25 тонн, ее диаметр - 5,3 метра.

Напомним, 20 января Президент США Барак Обама принял присягу через несколько часов - в районе полудня по местному времени (19:00 Киев) в Голубой комнате Белого дома. Привел его к присяге глава Верховного суда США Джон Робертс, а на церемонии присутствовали только члены семьи главы государства, ближайшие помощники и небольшая группа журналистов.

Все основные официальные инаугурационные мероприятия пройдут в понедельник, 21 января. Это связано с тем, что 20 января — день, когда в соответствии с конституцией, президент должен принять присягу — выпал на воскресенье, а по воскресеньям инаугурационные церемонии не проводятся, поскольку в этот день закрыты суды и другие официальные учреждения. Именно из-за этих обстоятельств Обаме придется принять присягу дважды.

Город Вашингтон к инаугурации не особенно изменился: украшено, в основном, только здание конгресса, которое и станет местом действия в понедельник. О предстоящем событии напоминают лишь многолюдные улицы, трибуны возле Белого дома и у Капитолия, а также десятки торговцев значками с изображениями Обамы.

Фото justjared.com

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