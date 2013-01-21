В Мексике произошло очередное мощное землетрясение

В воскресенье, 20 января, в Мексике произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошел около 12.27 (20.27 по Киеву) в 55 километрах к юго-западу от мексиканского города Мапастепек (Mapastepec), недалеко от границы с Гватемалой.

Об этом со ссылкой на на геологическую службу США сообщает РИА Новости.

Эпицентр располагался на глубине около 65 километров. Землетрясение ощущалось и на расстоянии нескольких сот километров в столице Сальвадора Сан-Сальвадор. О материальном ущербе и пострадавших не сообщается.

Напомним, что Через Мексику проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Пояс пролегает вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "огненном кольце" находится большинство известных вулканов планеты, там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.

фото: lastampa.it

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