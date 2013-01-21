Террористы-смертники атаковали здание полиции в Кабуле

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Не менее трех террористов-смертников атаковали здание управления дорожной полиции в западной части столицы Афганистана утром 21 января.

Нападение произошло около 5 утра, ответственность за акцию взяли на себя боевики движения Талибан, сообщает Lenta.RU со ссылкой на Reuters.

Террорист-смертник осуществил взрыв в машине у главного входа в здание, а остальные, обвязанные поясами со взрывчаткой, проникли внутрь, воспользовавшись хаосом. Очевидцы сообщили о большом облаке дыма, поднимающемся в районе комплекса зданий, в котором располагается штаб пограничной полиции.

Бои между сотрудниками сил безопасности и по крайней мере одним боевиком на данный момент продолжаются. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Как ранее писал Главред, 14 января президенты США и Афганистана – Барак Обама и Хамид Карзай – договорились ради процесса примирения в Афганистане учредить представительство радикального движения Талибан.

Представительство обоснуется в столице Катара Дохе и будет использоваться для переговоров руководства талибов с членами Высшего совета мира Афганистана, а также с представителями других стран региона, включая Пакистан, сказал Карзай на пресс-конференции по итогам его визита в США. При этом Обама подчеркнул, что "Талибан" должен признать афганскую конституцию, в том числе те ее части, которые касаются защиты прав женщин.

Напомним, 16 января группа террористов-смертников атаковала штаб-квартиру Национального управления безопасности в Кабуле. В результате погибли шесть боевиков.

фото: EPA / UPG

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