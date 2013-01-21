Сегодня Обама примет официальную присягу президента

{1-}В понедельник, 21 января, в Вашингтоне пройдет официальная церемония инаугурации президента США Барака Обамы.

Это мероприятие станет 57-й по счету торжественной церемонией инаугурации американских президентов, о чем со ссылкой на официального представителя Совместного инаугурационного комитета конгресса США сообщает РИА Новости.

В понедельник пройдут и все официальные инаугурационные мероприятия. Интересно, что на прошлой инаугурации Обама также приносил присягу дважды, но уже по другой причине: судья Верховного суда Джон Робертс перепутал слова присяги, Обама повторил его ошибку, и поэтому ему пришлось повторно произносить текст на следующий день.

Утро понедельника президент проведет на службе в церкви, и прямо из храма отправится к украшенному флагами Капитолию. Церемония инаугурации будет проходить на специальной трибуне, сооруженной с западной стороны Капитолия.

Пригласительные билеты на церемонию получили 1 тысяча 600 человек, в том числе все члены конгресса, кабинета министров, судьи Верховного суда, губернаторы штатов и дипкорпус. После церемонии они будут приглашены в здание конгресса на официальный обед.

Чести исполнять американский гимн удостоилась известная певица и активная участница кампании Обамы Бейонсе. Сначала главный судья Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге Обаму, который, положа левую руку на некогда принадлежавшую Аврааму Линкольну Библию, произнесет слова президентской присяги. Затем судья-протеже Обамы Соня Сотомайор приведет к присяге вице-президента Джозефа Байдена. После принятия присяги Обама выступит с традиционной инаугурационной речью, которая станет первой речью второго срока его президентства. Согласно прогнозам полиции, на Эспланаде — главном вашингтонском бульваре — церемонию на специально установленных экранах будут смотреть от 600 до 800.

Ранее "Главред" сообщал, что на проведенной 20-й января церемония инаугурации в Голубой комнате Белого дома Обама поклялся на Библии, и первыми, кто поздравил его, стали первая леди США - Мишель Обама, а также две их дочери - Саша и Малия.

Больше фото с частной церемонии инаугурации Барака Обамы СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

фото: EPA/UPG

Новости по теме

Обама принял присягу президента в кругу семьи

Сегодня Обама примет президентскую присягу

Обама: Конгресс не поддержит контроль за оружием

Обама признал афганских талибов