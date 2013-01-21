Опубликовано видео похорон Деда Хасана: лаковый гроб и костер на могиле

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В Москве 20 января похоронили 74-летнего Деда Хасана – известного криминального авторитета Аслана Усояна, расстрелянного 16 января в центре Москвы, похоронили в гробу из красного дерева, а на могиле – по обряду езидов – разожгли костер.

Вопреки сообщениям, что никого из представителей прессы на кладбище не пустили, некоторым журналистам удалось посетить траурное мероприятие и пообщаться с людьми, знавшими легендарного вора в законе, сообщает КоммерсантЪ.

Близкие Усояна пытались найти для него место на престижных Новодевичьем, Ваганьковском и других столичных кладбищах, однако смогли договориться только о Хованском кладбище. Аслан Усоян лежал в гробу из покрытого лаком красного дерева с позолоченными ручками, рана на его лице, оставленная пулей киллера, была искусно загримирована.

По словам знакомых Деда Хасана, в последнее время он мечтал только о покое. На траурной церемонии сторонники и земляки авторитета сетовали, что пожилому человеку не дали спокойно дожить свой срок.

Все сходились во мнении, что покушение на вора в законе было несправедливым и бессмысленным – ведь Деду Хасану, страдавшему заболеванием почек и диабетом, и так оставалось жить недолго.

По словам людей из ближнего круга Аслана Усояна, из-за проблем со здоровьем в последнее время он фактически отошел от дел, передав дела молодым родственникам. Большим ударом для вора в законе стало убийство киллером весной прошлого года соратника Ильгара Джебраилова по кличке Данабаш. После этого Дед Хасан, как говорят друзья, стал большую часть времени проводить в "Старом фаэтоне". "В последние годы ему хотелось только одного - покоя", - цитирует журналист Сергей Машкин слова одного из участников похорон.

Сначала подойти к гробу разрешили "дальнему кругу", в который входили представители криминального мира из разных городов и республик бывшего СССР. Они несли венки от "дальневосточников", "ставропольцев", "Электростали", "братвы из Казахстана", "самарских бродяг", "курдского народа" и "езидов". Курдский авторитет Садко возложил к могиле роскошный венок из белых роз с надписью "Великому патриарху воровского мира".

Затем с Дедом Хасаном простились родные и близкие. Последними к гробу подошли около 15-20 "братьев" покойного по "воровскому ордену", пишет "Коммерсант". С авторитетом прощались по обряду езидов, к которым он принадлежал. После прощания гроб опустили в землю, над могилой распорядитель церемонии прочитал молитву и разжег на насыпанном холмике земли костер, так как езиды считают огонь священным. После этой процедуры над могилой появился православный крест с табличкой и фотографией Усояна.

Как ранее писал Главред, считавшийся самым влиятельным в России вором в законе выходец из Грузии Усоян был ранен киллером 16 января в центре Москвы, позднее он скончался в больнице. Усояна застрелили из АС "Вал" на выходе из ресторана "Каретный двор" на Поварской улице. При этом также была ранена оказавшаяся рядом Бикчурина: у нее тяжелое ранение позвоночника "с полным перерыванием спинного мозга, а также большая кровопотеря".

Гражданская панихида по Усояну прошла в ночь на 18 января на Троекуровском кладбище Москвы.

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