Названо имя преемника Деда Хасана

{1-}

Во время похорон 74-летнего Деда Хасана – известного криминального авторитета Аслана Усояна, расстрелянного 16 января в центре Москвы, стало известно, кто станет его преемником.

Все дела покойного уже принял его племянник, вор в законе Дмитрий Чантурия (Мирон), сообщает КоммерсантЪ.

Один из присутствовавших на похоронах – худой и явно не по сезону одетый мужчина с золотыми зубами, рассказывал присутсвующим, что на зоне ему "поставили на вид" — дали понять, что в ближайшее время ему может быть предложена воровская корона. Однако предложение якобы поступило из окружения Дедушки и повисло в воздухе в связи с его гибелью.

"Я пятнарик (15 лет. — Ред.) на полосатике (колония строгого режима. — Ред.) оттянул,— метался человек между присутствующими.— Звонком вышел (отсидел весь срок. — Ред.) и прям сюда с Новосибирска".

"Не переживай, Мирон завершит",— успокоили гостя компетентные участники церемонии.

Как ранее писал Главред, расстрелянного 16 января в центре Москвы, похоронили 20 января на Хованском кладбище в гробу из красного дерева, а на могиле – по обряду езидов – разожгли костер.

По словам знакомых Деда Хасана, в последнее время он мечтал только о покое. На траурной церемонии сторонники и земляки авторитета сетовали, что пожилому человеку не дали спокойно дожить свой срок.

Все сходились во мнении, что покушение на вора в законе было несправедливым и бессмысленным – ведь Деду Хасану, страдавшему заболеванием почек и диабетом, и так оставалось жить недолго.

Новости по теме:

Опубликовано видео похорон Деда Хасана: лаковый гроб и костер на могиле

Журналистов вытолкали с похорон Деда Хасана, могут разобраться "по понятиям"

Воры в законе на похоронах Деда Хасана решат, кому мстить за убийство - СМИ