Подробности бойни в США: подросток расстрелял родителей, брата и двух сестер

Жертвами 15-летнего подростка, который из полуавтоматической винтовки расстрелял пять человек в штате Нью-Мексико, стали его родители, брат и две сестры.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в сельской местности недалеко от города Альбукерке в ночь на воскресенье.

По словам лейтенанта полиции Сида Ковингтона, мальчик, который проходит по делу под псевдонимом Неемия Грего убил своего 51-летнего отца Грега, 40-летнюю мать Сару, 9-летнего брата Софонию и сестер Иаиль и Анджелину, пяти и двух лет соответственно.

Подростку, настоящее имя которого не сообщается, так как обнародование имен несовершеннолетних подозреваемых по закону США запрещено, предъявлены обвинения в двух убийствах, а также в трех случаях жестокого обращения с детьми, в результате которого они погибли.

По данным Ассошиэйтед Пресс, убитый глава семейства Грег Грего был хорошо известен местным жителям, так как он на протяжении многих лет служил духовным наставником сотрудников местной службы пожарной безопасности, а также капелланом в местной тюрьме.

Ранее "Главред" сообщал, что большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия. В будущий вторник комиссия под руководством вице-президента США Джозефа Байдена представит президенту Бараку Обаме перечень возможных мер по ужесточению контроля за обращением огнестрельного оружия.

Фото, видео: youtube.com

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