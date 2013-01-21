В Алжире число погибших заложников и террористов достигло 80-ти

В Алжире общее число погибших в результате операции силовиков по освобождению заложников, захваченных террористами на нефтегазовом комплексе Тигентурин, достигло по меньшей мере 80 человек.

По последним данным, среди погибших 48 алжирских и иностранных заложников и 32 экстремиста, сообщает УНИАН.

Ранее алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщал, что 21 января военные обнаружили в ходе операции по зачистке газоперерабатывающего завода 25 тел погибших.

Как сообщалось, нападение на городок, в котором проживали работники нефтегазового комплекса, было совершено 16 января. В результате операции армейского спецназа и жандармерии были освобождены 685 граждан Алжира и 107 иностранных специалистов.

Военные задержали шестерых боевиков, участвовавших в захвате заложников. По данным СМИ, террористическая группировка состояла в основном из тунисцев (11 человек), египтян (7 человек), и малийцев (7 человек). Кроме того, в нее входили 3 гражданина Алжира и выходцы из Канады, Нигера, Мавритании. Руководил подготовкой боевиков в Нигере и их действиями хорошо известный алжирским властям контрабандист и главарь террористической группировки Мохтар Бельмохтар, который находится на севере Мали.

Ранее "Главред" сообщал, что главной целью террористов был захват как можно большего числа иностранцев и их переправка на территорию Мали для последующего использования в переговорах о прекращении военной международной операции против исламистов в этой стране. Они также планировали взорвать газоперерабатывающий завод.

фото: EPA/UPG

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