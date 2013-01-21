В Вене лоб в лоб столкнулись две электрички, пять пострадавших

Оба поезда были полностю заняты, сообщает австрийская газета Die Presse.
Во время столкновения пять человек получили серьезные ранения и несколько более легкие.
ЧП произошло в 8.45 в четырнадцатом районе города — Пенцинг. В настоящее время железнодорожное сообщение между Западным вокзалом и станцией Хюттендорф перекрыто, на месте происшествия работают спасатели.
Напомним, ранее в Словении, недалеко Любляны, пассажирский поезд столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадали 18 человек.
Фото: EPA / UPG
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