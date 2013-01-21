В Вене лоб в лоб столкнулись две электрички, пять пострадавших

В Вене, столице Австрии, лоб в лоб столкнулись две электрички, пострадали пять человек.

Оба поезда были полностю заняты, сообщает австрийская газета Die Presse.

Во время столкновения пять человек получили серьезные ранения и несколько более легкие.

ЧП произошло в 8.45 в четырнадцатом районе города — Пенцинг. В настоящее время железнодорожное сообщение между Западным вокзалом и станцией Хюттендорф перекрыто, на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ранее в Словении, недалеко Любляны, пассажирский поезд столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадали 18 человек.

Фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В Словении поезд столкнулся с электричкой: десятки пострадавших

В Черновицкой области электричка врезалась в автобус: есть пострадавшие

В Киеве электричка задавила мужчину

Поезд Донецк-Москва столкнулся с КамАЗом, есть жертвы