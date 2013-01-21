Сирийские танки расстреливают повстанцев, видео посмотрели сотни тысяч

21 января 2013, 12:19

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В Сирии продолжаются активные боевые действия. Войска президента Асада преследуют вооруженных повстанцев на окраинах Дамаска, а в Интернете сотни тысяч просмотров набрала видеозапись, на которой некий человек ведет съемку из окна здания, по которому палит один из находящихся внизу на узкой улице танков правительственной армии.

Видео размещено 17 января на портале Live Leak.

Как сообщается в примечании, эпизод имел место 16 января этого года в Дарайе, где сирийские танки преследовали бойцов Свободной армии, засевших в полуразрушенных зданиях.

Человек ведет съемку из окна здания, по которому стреляет танк. За полторы с небольшим минуты раздается как минимум три залпа, видны клубы пыли, причем оператор не отходит от окна, продолжая снимать происходящее. После каждого орудийного выстрела он несколько раз произносит: "Аллах акбар".

В комментариях некоторые зрители указывают, что стреляющий танк находится в более уязвимой позиции, чем неизвестный, ведущий съемку из верхнего окна. "Если бы у него в руках вместо камеры был противотанковый гранатомет, те танки уже были бы взорваны", – пишут они.

Как ранее писал Главред, представители Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил отвергли план примирения, предложенный президентом страны Башаром Асадом.

"Мы заявили при формировании национальной коалиции, что мы выступаем за политическое урегулирование, однако на данный момент число мучеников (погибших в Сирии – прим. ред.) превысило 60 тысяч человек. Сирийцы пошли на такие жертвы не для того, чтобы усилить этот тиранический правящий режим", - отметил Представители Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил отвергли план примирения, предложенный президентом страны Башаром Асадом.

"Мы заявили при формировании национальной коалиции, что мы выступаем за политическое урегулирование, однако на данный момент число мучеников (погибших в Сирии – прим. ред.) превысило 60 тысяч человек. Сирийцы пошли на такие жертвы не для того, чтобы усилить этот тиранический правящий режим", - отметил представитель движения Валид аль-Бунни.

По словам оппозиционера, президент Сирии "исключает любую возможность проведения переговоров с оппозиционерами".

"Он хочет сам выбирать партнеров для переговоров и не примет ни одну инициативу, отвечающую стремлениям сирийского народа, которая приведет к его отставке и к краху его правящего режима", - добавил оппозиционер.

 

фото: EPA / UPG

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