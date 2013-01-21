В Абхазии отомстили за убийство Деда Хасана – расстреляли вора в законе

После расстрела в Москве вора в законе Деда Хасана, в столице Абхазии – Сухуми – был убит 31-летний Астамур Гулия, более известный в криминальных кругах как вор в законе Астик Сухумский.

Лучшие врачи республиканской больницы не смогли спасти жизнь пациенту, в которого попало 9 пуль, сообщает Life News.

"Погибший был расстрелян примерно в 21:00 при выходе из ресторана "Басла" в центре Сухума, - рассказал изданию начальник Следственного управления Генпрокуратуры Абхазии Джамал Гония. - Он направлялся к автомобильной стоянке. В этот момент неизвестные, находившиеся в припаркованном рядом автомобиле Mercedes W210 серебристого цвета, открыли огонь по Астамуру Гулия".

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По словам очевидцев, на автомобиле были номера одной из прибалтийских республик. Позже машина киллеров была найдена сожженной недалеко от места преступления.

Медики провели экстренную операцию, однако ранения были слишком серьезными и утром пострадавший умер от остановки сердца.

Как рассказали в Сухумской республиканской больнице, Гулия получил 5 сквозных и 4 проникающих ранения. Были повреждены жизненно важные органы. Ему провели экстренное переливание крови, но, несмотря на все эти мероприятия, медикам не удалось спасти его жизнь.

По данному факту прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом". Остатки извлеченных из тела убитого пуль отправлены на экспертизу.

Как сообщает издание, Гулия принадлежал к клану, противостоящему Деду Хасану. Он был коронован примерно месяц назад, 10 декабря, в Дубае. Однако клан Аслана Усояна не признал эту коронацию и открыл на всех новоиспеченных "законников" настоящую охоту. Астик Сухумский был объявлен "самозванцем".

Ранее "Главред" сообщал, что на похоронах Деда Хасана воры-законники должны были решить, кому мстить за убийство авторитета.

фото: criminalnaya.ru

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