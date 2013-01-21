Названы причины столкновения электричек в Вене

Причиной лобового столкновения двух пригородных поездов 21 января в Вене стала, предположительно, неисправность механизма стрелочного перевода.

Об этом заявила представитель Австрийских железных дорог Сара Неттель, сообщает РИА Новости

"Предположительно на ветке был неисправен стрелочный механизм. Не исключается также и человеческий фактор", – сказала она.

По последним данным, в результате катастрофы ранено 19 человек, пять из них — тяжело. Двое находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время железнодорожное сообщение между Западным вокзалом и станцией Хюттельдорф перекрыто, на месте работают спасатели.

По данным ведомства, похожее ЧП в этом же районе было в сентябре прошлого года, тогда поезд сошел с рельсов из-за ошибки на станции — одна из стрелок была переведена неправильно.

Как ранее писал Главред, две электрички S-bahn линии S45 столкнулись в 08:45 (09:45 по Киеву) в 14-м районе Вены – Пенцинг.

фото: EPA / UPG

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