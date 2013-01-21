Соратники Деда Хасана рассказали, почему его не похоронили в Грузии

21 января 2013, 13:59

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Похоронить 74-летнего Деда Хасана – известного криминального авторитета Аслана Усояна, расстрелянного 16 января в центре Москвы, – в Грузии не удалось из соображений безопасности.

Семья Деда Хасана настаивала на похоронах в Тбилиси, где уже покоятся старшие родственники убитого, однако добиться от грузинских властей гарантий неприкосновенности для соратников покойного не удалось, сообщает КоммерсантЪ.

По версии друзей покойного, в Грузии многие соратники Деда Хасана являются персонами non grata. Прежде чем заказывать для них чартер, организаторы мероприятия, по их словам, якобы пытались добиться от грузинских властей гарантий неприкосновенности.

Как говорят участники похорон, добро из Грузии вроде бы было получено, но, когда в ночь на 19 января чартерный Ту-154 с гробом уже находился в воздухе, пассажирам якобы дали понять, что договоренности утрачивают свою силу. То есть против похорон в Тбилиси возражений будто бы не было, но безопасность их участникам уже никто не гарантировал. В итоге чартеру пришлось срочно дозаправляться в Донецке и возвращаться в Москву.

По рассказам участников похорон, "авторитеты" изначально хотели похоронить господина Усояна на Ваганьковском кладбище Москвы — рядом с его другом, вором в законе Вячеславом Иваньковым (Япончиком), однако и это не удалось.

По возвращении в Москву гроб установили в траурном зале ближайшего к аэропорту Внуково Троекуровского кладбища, но возможности срочно найти место для Усояна на престижных Новодевичьем, Ваганьковском, а также на других столичных кладбищах не нашлось. Учитывая, что покойный не был предан земле уже четверо суток, организаторам похорон пришлось соглашаться на участок Хованского кладбища, расположенный даже не на центральной аллее, а с краю — возле бетонного забора. Там, кстати, уже захоронен другой "авторитет" из Грузии — Тамази Пипия, умерший от рака летом прошлого года. Его тело друзья не сумели переправить на родину в Грузию по аналогичным причинам.

По информации издания, участники похорон не исключают перезахоронения обоих "авторитетов" после смены политической конъюнктуры в Грузии.

Как ранее писал Главред, 20 января Деда Хасана похоронили на Хованском кладбище в гробу из красного дерева, а на могиле – по обряду езидов – разожгли костер.

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Опубликовано видео похорон Деда Хасана: лаковый гроб и костер на могиле

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