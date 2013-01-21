В Англии запрет на курение снизил заболеваемость астмой

Запрет на курение в общественных местах в Англии привел к резкому снижению заболевания астмой среди детей.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, сообщает ВВС.

По данным их исследования, если до принятия запрета на курение в общественных местах ежегодно число больных астмой детей увеличивалось на 2%, то в первый год после запрета число заболевших упало на 12%.

Британское сообщество по борьбе с астмой назвало эти данные вселяющими надежду.

Напомним, Великобритания ввела запрет на курение в общественных местах в 2007 году.

Как ранее писал Главред, несмотря на вступление в силу закона о запрете курения, в некоторых заведениях общественного питания Киева посетители продолжают курить, сообщает "Сегодня".

Напомним, с 16 декабря 2012 года в Украине введен запрет на курение в кафе и ресторанах, на остановках транспорта, стадионах и в подземных переходах.

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