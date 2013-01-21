900 тысяч зрителей собрались на инаугурацию Обамы

{1-} Сегодня, 21 января, в Вашингтоне пройдет торжественная церемония инаугурации Барака Обамы, которую, как ожидается, посетит около 800-900 тысяч человек. Перед ними президент еще раз повторит текст присяги, которую он принес накануне.

Как сообщили помощники Обамы, его торжественная речь будет выдержана в оптимистическом ключе и посвящена Соединенным Штатам и их традиционным ценностям. Кроме того, он должен будет остановиться на планах по реализации некоторых из его инициатив. В частности, Обама будет говорить о реформе миграционного законодательства, ужесточении контроля над оборотом оружия и окончании войны в Афганистане, передает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Главные торжества пройдут на территории Национальной аллеи перед Белым домом. Ожидается, что Обама примет участие в традиционном параде, который пройдет от Капитолия до Белого дома. Затем президент и его супруга Мишель Обама посетят два торжественных бала, участниками которых будут 40 тысяч человек.

Впервые Барак Обама был избран президентом США в 2008 году, получив голоса 338 выборщиков при необходимых для победы 270. На его инаугурации 20 января 2009 года присутствовали 1,8 миллиона человек.

Напомним, в ноябре 2012 года Обама был переизбран на второй срок. Его поддержали 332 выборщиков, в то время как его соперник-республиканец Митт Ромни набрал 206 голосов.

Формально второй срок Обамы начался 20 января, когда он принес присягу на скромной церемонии в Белом доме. На ней присутствовал глава Верховного суда страны Джон Робертс (John Roberts), а также члены семьи президента. По закону президенты должны вступать в должность именно 20 января, однако если эта дата выпадает на воскресенье, как в этом году, торжественная инаугурация переносится на будний день.

фото: EPA/UPG

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