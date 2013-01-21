Министр культуры РФ: у россиян имеется одна лишняя хромосома

Министра культуры России Владимир Мединский в минувшем году в интервью американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издаваемой в Сан-Франциско, заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью, пишет ВВС.

Многие пользователиИинтернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".

Напомним, ученые составили карту последней хромосомы человека. Хромосома 1 содержит почти в два раза больше генов, чем обычная хромосома и составляет 8% генетического кода человека. Это самая крупная хромосома стала последней из 23 хромосом человека, расшифрованной в рамках проекта "Геном человека".

На секвенсирование хромосомы 1 понадобилось 10 лет работы 150 британских и американских ученых. Результаты работы помогут исследователям во всем мире развивать методы диагностики и лечение рака, аутизма, психических расстройств и других заболеваний.



Хромосомы находятся в ядре клетки, они представляют нитеобразные структуры и содержат гены, которые определяют индивидуальные характеристики человека. Геном человека, по оценкам, состоит из 20-25 тыс. генов. В ходе секвенсирования хромосомы 1 было обнаружено 1000 новых генов.



В данной хромосоме содержится 3141 ген, в том числе те, которые связаны с такими заболеваниями как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. "Данное достижение закрывает важный этап проект "Геном человека", - говорит Саймон Грегори, руководитель проекта, которым занимается британский Института Сэнгера.

фото: usiter.com

Новости по теме:

Ученые составили карту последней хромосомы человека

Россияне назвали человеком года незаменимого Путина

Россияне ненавидят украинцев из-за телевидения