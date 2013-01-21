Барак Обама принял президентскую присягу на глазах сотен тысяч людей

В Вашингтоне проходит 57-я церемония инаугурации президента США Барака Обамы. На глазах у сотен тысяч американцев Обама принял присягу.

С трибуны, установленной перед Капитолием, выступили американские политики, борцы за гражданские права и представители общественности, пишут Вести.ру.

За несколько часов до инаугурации стартовала культурная программа. В ней участвовали военные оркестры, детские хоры, звезды эстрады. Официальная часть программы началась с принесения присяги вице-президентом Джо Байденом и инаугурационной речи Барака Обамы.

Все желающие попасть в центр Вашингтона прошли через несколько пунктов досмотра, организованных службами безопасности. Перед пунктами пропуска выставлены плакаты, на которых разъясняется, какие предметы нельзя проносить внутрь созданного "периметра безопасности".

В подземке Вашингтона наблюдалось редкое для нее скопление народа. В Вашингтоне подобное многолюдье в общественном транспорте наблюдается крайне редко. Толпы клубятся у автоматов, рассчитывая поскорее приобрести билет на поездку в метро. При этом в поездах, несмотря на стесненность, люди крайне доброжелательно настроены друг к другу. Машинисты приветствуют пассажиров по громкой связи словами "Добро пожаловать" и объясняют, как лучше всего проехать до мест проведения торжеств.

Торжества по случаю инаугурации президента США будут проходить в Вашингтоне в течение всего дня.

После обеда Обама примет торжественный парад, а затем вместе с первой леди посетит несколько официальных балов, которые по традиции проводятся в день инаугурации. В отличие от своего предшественника Билла Клинтона, который в 1997 году установил рекорд, посетив 14 инаугурационных приемов за одну ночь, Обама планирует присутствовать лишь на двух. Перед церемонией Обама отдал дань еще одной традиции, посетив церковную службу.

Напомним, 20 января, Обама принял должностную присягу в неофициальной обстановке. На закрытой церемонии в Белом доме Обама был приведен к присяге на второй четырехлетний срок в присутствии ближайшего окружения – семьи и политических союзников.



Согласно Конституции США, президент должен принимать должностную присягу именно 20 января. В этом году этот день выпал на воскресенье, поэтому церемония повторена для широкой общественности сегодня, 21 января.



Как сообщалось, в ноябре 2012 года политик был переизбран на пост президента, опередив в ходе предвыборной гонки кандидата от Республиканской партии Митта Ромни.

фото: EPA/UPG; видео: youtube.com

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