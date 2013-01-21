Число погибших заложников в Алжире достигло 57 человек

{1-} Число погибших заложников, которых террористы удерживали на газоперерабатывающем комплексе в Алжире, выросло до 57 человек.

Среди жертв, по меньшей мере, девять подданных Японии, шесть филиппинцев, трое британцев, двое румын, по одному гражданину США и Франции, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Захват заложников осуществили боевики ячейки "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", это был ответ на военную операцию в Мали, где участвуют западные солдаты. По данным МВД Алжира, были освобождены 685 находившихся на объекте алжирцев и 107 иностранцев из США, Великобритании, Франции, Норвегии, Японии, Малайзии и других стран.

В результате операции были ликвидированы 32 террориста, трое из которых - алжирцы. На завершающем этапе зачистки территории газового комплекса алжирские военнослужащие обнаружили тела 25 заложников, чья судьба оставалась неизвестной до последнего момента, часть из них еще предстоит идентифицировать.

Между тем французские и малийские военные вошли в понедельник в город Диабали, в 400 км от столицы Мали Бамако. Исламисты захватили Диабали неделю назад, город был частично освобожден силами французской авиации.

Колонна из 30 бронированных машин с двумя сотнями солдат прибыла из занятого ими накануне города Нионо и вошла в Диабали, не встретив какого-либо сопротивления. При этом местные жители на улицах приветствовали солдат. Мятежники начали покидать город после серий бомбардировок французских ВВС.

Как сообщалось, в среду, 16 января, около 20 террористов на трех джипах напали на иностранных и алжирских специалистов, работавших на месторождении в пустыне в районе города Ин-Аменас в 100 километрах от границы с Ливией.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В Алжире число погибших заложников и террористов достигло 80-ти

В Алжире задержаны террористы, захватившие заложников

Алжирские террористы рассказали, зачем брали заложников