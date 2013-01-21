Возможности Америки безграничны - Обама

Президент США Барак Обама в своей инаугурационной речи назвал безграничными возможности Америки и перечислил основные принципы своего президентства, в том числе подчеркнул необходимость укрепления отношений с союзниками по всему миру.

"Возможности Америки безграничны, потому что у нас есть все для того, чтобы преуспеть", - сказал Обама с трибуны на Капитолийском холме, обращаясь к стране и к сотням тысяч собравшихся на главном вашингтонском бульваре – Эспланаде, пишет РИА Новости.

Президент США пообещал делать все для поддержки среднего класса, благополучие которого он считает основой благополучия всей страны, отметил необходимость заботы о самых уязвимых слоях населения, поскольку "счастье не должно быть уделом немногих", обязался поддерживать американское производство и бороться с всемирным потеплением.

"Мы будем укреплять отношения с союзниками по всему миру", - пообещал Обама, добавив, что США также будут по всему миру поддерживать демократию, поскольку Америка всегда поддерживала "тех, кто жаждет свободы".

Речь президента неоднократно прерывалась аплодисментами и восторженными выкриками в поддержку его тезисов.

Напомним, сегодня, 21 января, переизбранный президент США Барак Обама на торжественной церемонии в Вашингтоне принял должностную присягу.

фото: EPA/UPG

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