В Турции протестуют против размещения ракет Patriot

В Турции сегодня, 21 января, прошли акции протеста против размещения на юго-востоке страны предоставленных НАТО ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает местное телевидение, манифестации состоялись в Стамбуле и порту Искендерун, куда сегодня прибыли ЗРК из Германии и Нидерландов, пишет ИТАР-ТАСС.

Так, активисты Партии народного освобождения собрались возле генерального консульства США в Стамбуле. Они выкрикивали лозунги против НАТО и политики Соединенных Штатов. В заявлении митингующих отмечается, что "США и их коллаборационисты размещают в Турции установки Patriot для борьбы с Сирией и Ираном".

В Искендеруне группа активистов организации "Молодежная оппозиция" пытались пройти маршем к военной базе, где должны разгружаться суда с прибывшими ЗРК. В ходе несанкционированного шествие между участниками протеста и полицией возникли столкновения, в результате чего правоохранительные органы задержали около 20 человек.

Другая группа протестующих с участием депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Рефика Эрйилмаза прошла до порта Искендеруна. Участники заявили, что "не хотели, чтобы ЗРК были расположены в Турции, и будут продолжать борьбу против этих планов". Эрйилмаз, в свою очередь, указал, что "с Сирией (у Турции) нет проблем, а истинная цель размещения Patriot известна".

Между тем, первые группы военных из Германии уже отправились к местам базирования установок, а из Нидерландов вылетел самолет с 250 военными. Сами немецкие и голландские ЗРК уже находятся в Турции. Сообщается, что они должны быть выгружены с судов в ближайшее время и доставлены на заранее выбранные площадки в провинциях Адана и Кахраманмараш.

По данным Анатолийского агентства, предоставленные Нидерландами ЗРК начнут боевое дежурство к 26 января. Предполагается, что к концу января в строй будут поставлены также Patriot из Германии и США.

Как ранее писал Главред, всего НАТО выделило Анкаре шесть установок (по две от каждой из согласившихся их предоставить стран), хотя, по некоторым данным, Турция запрашивала около 20 ЗРК. Ракеты необходимы республике для защиты от возможных провокаций со стороны Сирии и как фактор сдерживания сирийского режима.

фото: EPA/UPG

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