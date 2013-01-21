Обама пообещал равные права женщинам, иммигрантам и гомосексуалистам

В Вашингтоне, 21 января, прошла церемония вступления в должность президента США Барака Обамы. В ходе церемонии Обама принял присягу и произнес торжественную речь. Видеозапись церемонии можно посмотреть на на YouTube.

В своей речи, которая продолжалась около 20 минут, Барак Обама пообещал бороться за равные права для женщин и гомосексуалистов, а также призвал "улучшить систему приема иммигрантов в США", сообщает lenta.ru.

Также Обама упомянул проблему изменения климата. По его словам, не обращать внимание на эту "угрозу" — значит предать интересы своих детей и следующих поколений. По словам Обамы, для решения этой проблемы Америка "должна перейти к устойчивой энергетике" и не может "уступить другим странам технологии, которые послужат источником новых профессий и новых отраслей промышленности".

Обама также заявил, что для осуществления реформ очень важно "использование новых идей и технологий". "Мы должны использовать новые идеи и технологии для того, чтобы изменить правительство, реформировать налоговый кодекс, усовершенствовать школы и дать возможность нашим гражданам, имеющим необходимые навыки, работать серьезнее, узнавать больше и достигать более значительных высот", — сказал президент.

Кроме того, Обама призвал "разрозненное население Америки" объединиться, чтобы вместе решать проблемы страны — от вопроса реформирования образования и здравоохранения до проблемы изменения климата.

После своей речи президент должен принял участие в праздничном обеде. За обедом будет торжественный парад, а затем президент вместе с первой леди страны посетит несколько традиционных официальных балов.

Накануне, 20 января, Барак Обама принял присягу в ходе частной церемонии в Белом доме. Церемонией присяги руководил глава Верховного суда США Джон Робертс.

Барак Обама избирается на должность президента США второй раз подряд. На президентских выборах, которые прошли в ноябре 2012 года, Обама одержал победу над своим основным соперником — республиканцем Миттом Ромни.

фото: EPA/UPG

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