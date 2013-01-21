Инаугурация Обамы побила рекорды по упоминаемости в Twitter

В сети микроблогов Twitter частота цитируемости церемонии инаугурации президента Барака Обамы побила рекорд 2009 года.

Об этом сообщили в администрации американского президента.

Так, в момент, когда Обама давал присягу, число сообщений об инаугурации достигло 18 712 в минуту, пишет Интерфакс.

В 2009 году во время присяги Обамы число твитов в минуту составило 3 тыс. 210 человек.

Между тем, как отмечают американские СМИ, в этом году церемонию посетило меньше зрителей, чем в 2009. Однако, на инаугурации Обамы собралось в два раза больше человек, чем на инаугурацию Джорджа Буша-младшего в 2005 году.

Напомним, 21 января, президент США Барак Обама на торжественной церемонии в Вашингтоне принял должностную присягу. В своей речи Обама перечислил основные принципы своего президентства, в том числе подчеркнул необходимость укрепления отношений с союзниками по всему миру.

фото: EPA/UPG

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