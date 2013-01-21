Франкфурт стал местом крупнейшей авиапробки в Европе

Сотни рейсов в крупнейших авиаузлах Европы задерживаются или отменены из-за снегопадов. Самая тяжелая ситуация сложилась в международном аэропорту Франкфурта: он стал главной авиапробкой этих дней.

Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Из-за снегопада остановились все европейские направления, передает ТСН.

"Только сегодня мы отменили более трехсот рейсов. Но, по прогнозам, к вечеру снегопад должен ослабиться и, надеюсь, завтра работу франкфуртского аэропорта мы нормализуем", - рассказал спикер заснеженного аэропорта Кристофер Голшер.

В лондонском Хитроу снег остановил лишь сто рейсов. Поэтому большинство таки находят просвет в небе. На Киев тоже летают - хоть и с часовым опозданием. Пассажиры же отмененного парижского рейса остались в отелях Киева и в "Борисполь" зря не ездили, потому что французская компания заранее предупредила клиентов о задержке.

Пассажиры других направлений также не поднимали паники. Так, белорусы, которые летели через Мюнхен в Ниццу, спокойно ждали сигнала к посадке на рейс, который задерживался на полчаса. В аэропорту в свою очередь заявили, что задержки и отмененные рейсы - это только из-за снегопадов в Европе.

Снегопад, парализовавший аэропорты Европы, пока не отразился на работе украинского аэропорта "Борисполь". В понедельник, 21 января, были отменены лишь два рейса - в Париж и Франкфурт.

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на такие погодные условия. Аэропорт, как и каждый год, принимает определенные меры, у нас есть машины, которые убирают взлетно-посадочную полосу", - заверил представитель "Борисполя" Ярослав Гордиевич.

Сегодня опаздывали с вылетом и прибытием Амстердам, Дубай, Вена и Тель-Авив. Москва летала без задержек.

Как ранее писал Главред, в Украине в начале этой недели циклоны, которые перемещаются из Средиземноморья, принесет снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, гололед и морозы.

Со середины и до конца недели будет преобладать область повышенного давления. В начале недели будет теплая погода, но со снегопадами, на юге - дожди. В середине и в конце недели существенно похолодает и осадки прекратятся.

Фото rbc.ua

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