В Великобритании снегопады убили 6 человек

По меньшей мере, шесть человек стали жертвами обрушившихся на территорию Великобритании сильных снегопадов, сообщают в понедельник представители местных сил правопорядка.



Одна из погибших - 25-летняя девушка, тело которой было обнаружено прохожим в снегу в городке Дил в графстве Кент на юго-востоке Англии, сообщают Подробности со ссылкой на Интерфакс.



Во втором случае, который произошел в районе города Колчестера в графстве Эссекс на юго-востоке Англии, жертвой непогоды стал 59-летний мужчина, который не справился с управлением на скользкой дороге и его машина, вылетев за пределы проезжей части, врезалась в стоящее у дороги дерево. По заявлениям представителей местных сил правопорядка, в его машине также находилась 57-летняя женщина, которая с серьезными травмами доставлена в одну из местных больниц. По имеющимся данным, ее жизнь вне опасности.



Стражи порядка отмечают также, что в критическом состоянии находится девушка, уцелевшая при сходе унесшей жизни четырех ее товарищей лавины в Шотландском высокогорье. Британские полицейские сообщают и о 16-летнем подростке, который остается в критическом состоянии после падения с санок в городе Мидлсбро на северо-востоке страны.



Сильный снегопад в Великобритании привел к отмене в понедельник около 130 рейсов в аэропорту "Хитроу", а накануне были отменены около 250 рейсов. Аэропорты "Гэтвик" и "Стэнстед" работают в штатном режиме, однако вероятность отмены и переноса рейсов не исключается из-за неблагоприятной погоды в Европе.



Кроме того, ряд рейсов был отложен или отменен в аэропорту Манчестера. Единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта Ист-Мидлендса останется закрытой в течение всего понедельника. Непогода в Британии сказалась и на работе железнодорожного транспорта. В частности, из-за снегопада изменено расписание движения поездов компании South West Trains.



В различных частях Великобритании отменены занятия в школах и колледжах. Главная метеорологическая служба страны сообщает, что снегопад продолжится до вторника.

Как сообщал Главред, в крупнейших авиаузлах Европы сотни рейсов задерживаются или отменены из-за снегопадов. Самая тяжелая ситуация сложилась в международном аэропорту Франкфурта: он стал главной авиапробкой этих дней. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Из-за снегопада остановились все европейские направления

Фото novostimira.com.ua

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