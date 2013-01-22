В Боливии автобус упал в реку, погибли 18 человек

В понедельник, 21 января, в южноамериканской республике Боливии упал в реку с обрыва пассажирский автобус, 18 человек погибли, 24 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в горной местности на шоссе в 50 км от административной столицы Боливии – Ла-Паса. По неустановленным причинам автобус упал с высоты 300 метров в реку.

Многие пассажиры были подхвачены быстрым течением воды и не сумели выбраться на берег. Пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее "Главред" сообщал, что похожая авария произошла в Непале - автобус съехал с горной дороги и упал в реку. В результате аварии погибли не менее 27 человек, еще 11 пассажиров получили ранения.

фото: EPA/UPG

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